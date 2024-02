In Rochlitz gibt es eine Überraschung zum Frauentag und Infos zum Smartphone

Der Seniorenrat lädt für zwei Termine in den Generationentreff ein.

Zum Frauentag zusammenkommen und einen geselligen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen verbringen: Das ist am 8. März in Rochlitz möglich. Der Seniorenrat lädt ab 14.30 Uhr in den Generationentreff am Marktplatz ein. Die Gäste dürfen sich auf interessante Gespräche und eine Überraschung freuen, welche die Senioren des Seniorenrates vorbereitet...