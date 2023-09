Informatikerin verrät: So schützen Sie Rechner und Handy vor Viren

Die Entwicklung auf technischem Sektor ist rasant. Vor allem ältere Nutzer kommen hier kaum noch mit. In Geringswalde gibt jetzt eine Informatikerin Ratschläge.

Wie gelangen Fotos vom Handy auf den Rechner, wie schütze ich meine Geräte vor Viren? Diese und weiteren Fragen will Christiane Scherch in einer Technik-Sprechstunde beantworten. Die findet am 19. September am König-Friedrich-August-Turm in Geringswalde statt. Beginn ist 15 Uhr, die Teilnahme kostenfrei. Veranstalter ist der heimische Funkclub....