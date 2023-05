Junger Seelitzer unterliegt zur Bürgermeisterwahl − und hat trotzdem den Hut auf

Als ein "sehr schöner Tag" wird der vergangene Freitag Martin Kralapp aus Seelitz in Erinnerung bleiben. So gehen wird es sicher auch dem Großteil der weiteren 240 jungen Menschen, die sich auf dem Technikumplatz in Mittweida eingefunden hatten, die schwarzen Hüte in die Luft warfen und beim Sektempfang plauderten. Gemeinsam hatten die Absolventen...