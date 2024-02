Karls Erlebnisdorf in Döbeln: Warum wird die Eröffnung um einen Tag verschoben?

Die Neueröffnung von Karls Erlebnisdorf in Döbeln verschiebt sich - aber nur um einen Tag. Statt wie zunächst geplant am 22. will der Freizeitpark nun erst am 23. März aufmachen.

Noch wird kräftig gebaut: Alleine das Hauptgebäude wird 6000 Quadratmeter groß - und es geht zügig voran, wie ein Video auf der Website von Karls Erlebnisdorf zeigt. Noch gut fünf Wochen sind es bis zur Eröffnung des Freizeitparks, der derzeit in Döbeln zwischen Leipzig und Dresden entsteht. Erst Ende August vergangenen Jahres war dafür...