Kinderflohmarkt Geithain: Sturm auf Schnäppchen und Spielzeug

Erneut lockte der Kinderflohmarkt hunderte Schnäppchenjäger nach Geithain. Eine Neuauflage steht für Frühjahr auf dem Programm.

Der Kinderflohmarkt in Geithain ist erneut ein Erfolg gewesen. Geschätzt 500 Besucher kamen am Freitag und Samstag, stöberten und deckten sich mit gebrauchter, aber gut erhaltener Kleidung ein. Auch Bücher, Spielsachen und Kinderwagen wechselten neben anderen Dingen den Besitzer. Da das Deutsche Rote Kreuz am Freitag das Herbstfest der...