Klimaresistenter Wald am Rochlitzer Berg: Sachsenforst stellt Pläne vor

Sachsenforst präsentiert in Rochlitz seine Pläne für einen klimaresistenten Wald am Rochlitzer Berg. Was genau ist geplant?

Dürre, Borkenkäfer, saurer Regen: Der schlechte Zustand der Wälder in Deutschland ist in aller Munde. Nicht zuletzt durch die großen Waldschäden und die Diskussion um die menschengemachten Klimaveränderungen gibt es ein breites Interesse am Wald und seiner Entwicklung. Vertreter des Forstbezirkes Chemnitz geben nun einen Einblick, welche...