Neue Wege für den Rochlitzer Wald: Sachsenforst reagiert auf Klimawandel

Der Klimawandel macht auch vor dem Rochlitzer Wald nicht Halt. Sachsenforst hat nun Pläne präsentiert, wie der Wald angepasst werden soll. Welche das sind, lesen Sie in Kürze.

Dürre, saurer Regen und Insekten haben im Rochlitzer Wald in den vergangenen Jahren einiges an Schäden hinterlassen. Damit steht der Wald allerdings bei weitem nicht alleine da, bundesweit haben Wälder damit zu kämpfen. Um diesen Problemen Herr zu werden, will der Staatsbetrieb Sachsenforst in Bezug auf den Rochlitzer Wald in den kommenden...