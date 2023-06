Kunst in der Garage: In Rochlitz geht es um Zärtlichkeit

Kunstinteressierte sind am Wochenende an den Mühlgraben 29 in Rochlitz eingeladen. Der freischaffende Künstler Kristof De Veirman, der in Rochlitz und Belgien lebt, organisiert in der Garage an der Schlossmühle eine dritte Ausstellung, mit dem Titel „Es ist die Zärtlichkeit, die wir retten müssen“. Gezeigt werden Fotografien und Grafiken von Ilona...