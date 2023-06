Leipziger erfüllt Wechselburger Basilika mit Orgelmusik

Orgeltöne der besonderen Art sind am Sonntag zum Wochenausklang in der Wechselburger Basilika „Heilig Kreuz“ zu hören. Die zweite Veranstaltung in diesem Jahr in der Reihe Wechselburger Orgelmusik gestaltet Josua Velten aus Leipzig. Er vertritt Ivo Mrvelj, der krankheitsbedingt absagen musste. „Mit fünf Jahren erhielt Josua Velten...