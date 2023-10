Lichterfest in der Kita in Rochlitz: Von Bastelspaß bis Lampionumzug

Einmal pro Jahr wird in der Einrichtung Lichterfest gefeiert. Jetzt war es wieder soweit.

Ausgelassene und fröhliche Stimmung in der DRK-Kita „Die kleinen Strolche“ in Rochlitz. Schließlich feierten die Mädchen und Jungen mit ihren Erzieherinnen am Freitagnachmittag das Lichterfest. In der Einrichtung, in der in Krippe und Kindergarten etwa 150 Kinder betreut werden, gab es jede Menge Angebote zum Basteln, zum Spaß haben und...