Lkw kippt auf der A 72 kurz vor Chemnitz um – Peniger Feuerwehr rückt an

Die Autobahn und die Abfahrt Niederfrohna mussten gesperrt werden. Der Unfall hatte sich bei Straßenglätte ereignet.

Die A 72 musste am Freitagmorgen nahe der Anschlussstelle Niederfrohna in Richtung Chemnitz gesperrt werden. Wie die Polizeidirektion am Nachmittag mitteilte, hatten sich auf Höhe der Anschlussstelle Niederfrohna auf der glatten Fahrbahn zwei Unfälle ereignet, und es bildete sich Stau. Als sich ein 46-Jähriger am Steuer eines...