Mann bei Arbeitsunfall in Königsfeld schwer verletzt

Ein 55-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Königsfeld bei Erdbohrarbeiten schwer verletzt worden. Wie Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, waren Polizei und Rettungskräfte gegen 16 Uhr zu einer Baugrube an der Hauptstraße gerufen worden. Der Verletzte sei gerettet und per Rettungshubschrauber in eine Klinik...