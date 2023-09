Mann rutscht am Hang ab: Feuerwehr Rochsburg hilft

Beim Spazierengehen auf der Straße zwischen Rochsburg und Lunzenau geschah ein Unglück.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Rochsburg haben am Sonntag einem Mann in einer misslichen Lage geholfen. Nach Angaben von Michael Wrede, Sprecher der Feuerwehr Lunzenau, war der ältere Herr beim Spazierengehen in den Vormittagsstunden an einem Hang an der kurvigen Straße zwischen Rochsburg und Lunzenau, genannt Tränkgrund, abgerutscht. Er kam...