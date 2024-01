Mehr Artenvielfalt und Naturschutz: Sachsenforst überlässt 55 Hektar im Rochlitzer Wald sich selbst

Der Rochlitzer Wald wird sich verändern - mit dem Ziel, mehr Natürlichkeit und Artenvielfalt zu schaffen. Doch was genau ist geplant und wie wird sich das auf Waldbesucher auswirken?

Zugegeben, der Frühling steht noch längst nicht in den Startlöchern. Und doch ist absehbar, dass es in wenigen Wochen wärmer wird, die Natur zum Leben erwacht, es abends länger hell bleibt. Und eben das ist die Zeit, in der es die Menschen nicht mehr im Haus hält. Ein beliebtes Ausflugsziel sobald sich die Sonne zeigt und die Temperaturen...