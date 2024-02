Mehr Mitglieder in Sportvereinen zwischen Freiberg und Penig

Die Mitgliederzahl für 2024 ist auf 48.654 gestiegen, 2023 waren es noch 46.691.

Mehr Menschen in Mittelsachsen sind in Sportvereinen aktiv. Waren es 2023 noch 46.691 Mitglieder, stieg die Anzahl für 2024 auf 48.654 an. Davon sind: 13.338 Kinder, 3.442 Jugendliche und 31.874 Erwachsene. Das gehe aus den Listen des Kreissportbundes hervor, so Philipp Hartewig, einer der Vizepräsidenten des Kreissportbundes. Hartewig ist auch...