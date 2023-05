Mit viel Muskelkraft: Erlau hat seinen Maibaum

Groß gefeiert worden ist am Wochenende auf dem Parkplatz am Sachsenhof in Erlau. Hier hat nach 2019 zum zweiten Mal das Erlauer Maibaumsetzen stattgefunden. Für den Ort war es das 30. Maibaumsetzen und der Verein "Club Schwarze Tulpe Erlau" beging sein zehnjähriges Bestehen. Los gingen die Feierlichkeiten am Samstag mit einem sehr gut besuchten...