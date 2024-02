Mopedfahrer weicht in Waldheim einem Auto aus und stürzt

16-Jähriger trägt Verletzungen davon.

Waldheim.

Ein 16-jähriger Mopedfahrer hat bei einem Verkehrsunfall in Waldheim leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Der Unfall passierte gegen 13.30 Uhr. Der 16-Jährige war zu dieser Zeit mit seinem Zweirad der Marke Simson auf der Straße Güterreihe unterwegs. Ein Pkw Volkswagen, an dessen Steuer ein 61-jähriger Mann saß, kam dem Moped entgegen. Der 16-Jährige wollte mit seinem Fahrzeug dem Wagen ausweichen. Das Manöver misslang dem jungen Mann jedoch gründlich. Er stürzte mit seiner Simson. Dabei zog er sich die Verletzungen zu. Berührt hatten sich die Fahrzeuge nicht. So schilderten die Beamten den Hergang. Der Schaden an dem Moped beläuft sich auf etwa 400 Euro. Der VW blieb unbeschädigt. (lk)