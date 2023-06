Nach 50 Jahren: Zettlitzer verlässt Gemeinderat

Er prägte die Geschehnisse in Zettlitz über fünf Jahrzehnte entscheidend mit: Jetzt zieht sich Joachim Günther aus dem kommunalpolitischen Geschehen zurück und macht Platz für Jüngere. Wer den Posten des 81-Jährigen in der Fraktion Wählervereinigung Feuerwehren künftig ausfüllen wird, soll in Kürze beschlossen werden. Der studierte...