Nach Böller-Unfall: Zwölfjähriger aus Geringswalde wird in Uniklinik behandelt

Reste von Silvesterknallern wurden einem Jungen am Neujahrstag nahe Rochlitz zum Verhängnis. Er verletzte sich schwer. Im Uniklinikum Dresden versuchen jetzt Ärzte ihr Bestes.

Große Aufregung am Neujahrstag in Geringswalde: In den Nachmittagsstunden landete ein Rettungshubschrauber auf dem Parkplatz von Discounter Netto an der Rochlitzer Straße. Notarzt und Besatzung brachten einen schwer verletzten Zwölfjährigen auf schnellstem Wege in die Kinderchirurgie der Uniklinik Dresden zur Behandlung, wie erst jetzt bekannt...