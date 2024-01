Nach Unfall mit schwerverletztem Kind in Geringswalde: So entsorgen Sie Böller-Reste sicher

Feuerwerksreste sollten sicher entsorgt werden, um schwere Unfälle wie zuletzt in Geringswalde zu vermeiden. Doch wie geht man dabei am besten vor? „Freie Presse“ hat bei Sicherheitskräften nachfragt.

Reste von Silvesterknallern in Kinderhänden: Einem Zwölfjährigen wurde das in Geringswalde an Neujahr zum Verhängnis. Schwerverletzt musste er mit einem Rettungshubschrauber ins Dresdner Uniklinikum geflogen werden. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz hatte er sich Verletzungen im Gesicht und an einer Hand zugezogen, als Reste...