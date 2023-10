Nach Feuerwehreinsatz in Geringswalde: Polizei ermittelt gegen angriffslustigen Schaulustigen

Als es am 22. Oktober in der Mittweidaer Straße in Geringswalde krachte, hatten die Einsatzkräfte allerhand zu tun. Was ihnen das Leben erschwerte: Schaulustige, die mit Smartphone das Geschehen filmten. Ein Gaffer wurde sogar ausfällig. Bild: Niklass Scheinpflug/Feuerwehr