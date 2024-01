Nach Razzia in Rochlitz: Ermittlungen dauern an

Am 11. Januar durchsuchten Zollfahnder mehrere Objekte in Rochlitz und Seelitz. Nun teilt die Ermittlungsbehörde weitere Details dazu mit.

Seit der Aufsehen erregenden Razzia vom 11. Januar in Rochlitz brodelt die Gerüchteküche. Was haben die Fahnder in der früheren Jugendherberge gefunden, was im Schrotthandel? In der Stadt heißt es, der Besitzer sei in Drogengeschäfte verstrickt. Um Crystal soll es sich handeln. Auch Verbindungen zum Colditzer Drogen-Trio, das im November vor...