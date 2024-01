Razzia in ehemaliger Jugendherberge in Rochlitz: Verdacht auf Drogenhandel

In Rochlitz sorgte eine großangelegte Razzia für Aufsehen. Die Ermittler durchsuchten unter anderem die ehemalige Jugendherberge wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln.

Da staunten Anwohner und Vorbeifahrende nicht schlecht, als sich an der einstigen Jugendherberge in Rochlitz eine Menschentraube versammelte. Denn Zollfahnder aus Dresden haben Donnerstagvormittag das Objekt aufgesucht. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte die Durchsuchungsmaßnahme in Auftrag gegeben. Hintergrund dafür: „Die Durchsuchung...