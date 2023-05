Naturschutzstation Weiditz: Ansturm auf Familienfest

Schon am frühen Vormittag strömten zahlreiche Besucher auf das Gelände der Naturschutzstation in Weiditz. Und der Besucherstrom sollte bis zum Ende des Frühlings- und Naturentdeckerfest am späten Sonntagnachmittag anhalten. Nur eine Zahl, die das Interesse verdeutlicht: Bis zum Mittag zählten die Ordner bereits um die 150 Autos, die auf der Wiese...