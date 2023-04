Nico und sein Team: Voller Einsatz für die Jugendfeuerwehr in Rochlitz

Fragt man Nico Wegner danach, was ihm an der Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr Rochlitz gefällt, dann kommen die Ausbildung an den Geräten und das Üben eines Löschangriffs erst an zweiter Stelle. "Wir haben hier ein richtiges Team, mit dem man quatschen und gut zusammenarbeiten kann", sagt der 15-Jährige aus Noßwitz zuerst. Das Team leitet er...