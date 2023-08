Noch ist die Zufahrt zum Rossmann dicht: Bauarbeiten in Rochlitz vor dem Abschluss

Die Arbeiten an der Gärtnerstraße dauern länger als geplant, doch ein Ende ist in Sicht.

Die Bauarbeiten an der Gärtnerstraße in Rochlitz haben sich verzögert. Aktuell ist die Zufahrt etwa zum Rossmann von der Bismarckstraße aus noch gesperrt. Voraussichtlich am Freitag sollen die Tiefbauarbeiten aber abgeschlossen sein und dann wird zeitnah die Sperrung aufgehoben. Das sagte Eric Bott, Mitarbeiter der Energieversorgung Rochlitz...