Nur noch neun Schienentrabis gibt es - alle kommen jetzt nach Rochlitz

Ein seltenes Bild gibt es am Wochenende in Rochlitz. Zum ersten Mal sollen alle neun erhaltenen Schienentrabis präsentiert werden. Der Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde, der den Fahrbetrieb ab Rochlitz organisiert, veranstaltet das Schienentrabitreffen am Samstag und Sonntag. Die Fahrzeuge sind an beiden Tagen 10 bis 18 Uhr im ehemaligen...