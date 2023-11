Ölspuren halten Feuerwehr in Rochlitz auf Trab

Binnen weniger Stunden mussten die Einsatzkräfte jetzt in Rochlitz zweimal ausrücken. Am Dienstag sorgte eine Dieselspur für Verkehrschaos in der Stadt.

Sirenen der Feuerwehr haben am Dienstag die Rochlitzer aufgeschreckt. Die Einsatzkräfte mussten laut Feuerwehrsprecher Heiko Dost ausrücken, da auf der Ladefläche eines Baufahrzeugs Kanister voller Diesel umgefallen waren und Flüssigkeit auslief. Die Dieselspur zog sich von der Kreuzung an der Poststraße und der Bahnhofsstraße bis zum Am... Sirenen der Feuerwehr haben am Dienstag die Rochlitzer aufgeschreckt. Die Einsatzkräfte mussten laut Feuerwehrsprecher Heiko Dost ausrücken, da auf der Ladefläche eines Baufahrzeugs Kanister voller Diesel umgefallen waren und Flüssigkeit auslief. Die Dieselspur zog sich von der Kreuzung an der Poststraße und der Bahnhofsstraße bis zum Am...