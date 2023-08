Organistin musiziert an der Dresdener Frauenkirche und kommt dann nach Rochlitz

Irina Kalinovskaja aus Kiew bestreitet in der Kunigundenkirche das 103. Freitagskonzert.

Die Organistin Irina Kalinovskaja aus Kiew wird am Freitag, 25. August, in Rochlitz musizieren. Sie tritt ab 20 Uhr in der Kunigundenkirche mit dem 103. Freitagskonzert auf. Am Tag vor ihrem Rochlitzer Konzert musiziert sie in der Dresdener Frauenkirche. Das hat Kirchenmusikdirektor Jens Petzl mitgeteilt. Die Musikerin studierte Klavier und Orgel...