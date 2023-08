Orgelmusik aus Litauen in Rochlitz zu hören

Musik aus Litauen sowie Stücke von Johann Sebastian Bach und Cesar Franck erklingen in der Kunigundenkirche. Die Reihe der Gastorganisten, begonnen mit Gail Archer aus New York, wird am Sonntag, 16 Uhr, fortgeführt durch Renata Lesieur aus Vilnius. Studiert hat sie in Vilnius und Salzburg, informiert der Rochlitzer Kantor Jens Petzl. Renata...