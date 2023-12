Orgelmusik erklingt zum Jahreswechsel in Rochlitz

Das Programm in der Petrikirche bietet Besinnliches abseits von Böllerei.

Orgelmusik erklingt am Sonntag, 31. Dezember, in der Petrikirche in Rochlitz. Das Konzert beginnt 21 Uhr. Das hat Jens Petzl, der Kantor Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Rochlitz-Wechselburg, mitgeteilt. Bereits seit vielen Jahren erklingt zu diesem Termin Musik in dem Gotteshaus, gelegen am Sörnziger Weg 2. Neben dem musikalischen Programm...