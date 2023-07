Penig: Feuerwehr rückt zu Brand in Industriebetrieb aus

Am späten Mittwochnachmittag ist das Heulen von Sirenen weithin in Penig zu hören gewesen. Denn ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte kurz vor 17 Uhr zu einem Industriebetrieb an der Thierbacher Straße. „Wir sind zu einem Brand alarmiert worden“, sagt Gemeindewehrleiter Thomas Cramer. 28 Einsatzkräfte der Wehren aus Arnsdorf/Amerika,...