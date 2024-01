Penig: Im „Café Mittendrin“ stehen die Türen für alle offen

Jung und Alt treffen sich im „Café Mittendrin“ in Penig. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, was diesen Ort so besonders macht. Und stellt die Frauen vor, die das Café ehrenamtlich am Laufen halten.

Gegen 10.30 Uhr in Penig: Die Tische sind besetzt. Es wird geplaudert, Kaffee und Kakao getrunken, laut gelacht und auch mal eine Träne verdrückt. Frauen wuseln um die Besucher herum, bringen Wiener Würstchen und belegte Brötchen: Im „Café Mittendrin" in Penig ist richtig was los. Dabei ist das Café kein Café im herkömmlichen Sinne,...