Penig ist vor Freude aus dem (Rat-)Häuschen: Stadt gewinnt Geld für eine außergewöhnliche Idee

Es gibt in Penig Denkmale, die an die Papierherstellung und an die Töpfereien erinnern. Auch an die Brautradition soll bald erinnert werden - die Stadt hat bei einem Wettbewerb den 2. Preis gewonnen.

In Penig ist die Stadtverwaltung seit Dienstag vor Freude ganz aus dem (Rat-)Häuschen. Der Grund: Der Kontostand ist um 40.000 Euro angewachsen. Und zwar einfach so. Nicht, weil die Gewerbesteuern eben gestiegen sind, die Hundesteuer oder Schlüsselzuweisungen. Sondern weil die Stadt eine pfiffige Idee hatte, die auf offene Ohren gestoßen ist.