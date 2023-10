Petrikirche in Rochlitz empfängt mit Sopran, Trompete und Orgel

Zum Freitagskonzert gastieren drei Musiker im Gotteshaus. Klassische Musik auf hohem Niveau gibt es bei freiem Eintritt.

Klassische Musik erklingt zum Start ins Wochenende in der Rochlitzer Petrikirche. Am Freitag ab 20 Uhr wird zu einer Musik für Sopran, Trompete und Orgel in das Gotteshaus eingeladen. Die Sopranistin und Mozartpreisträgerin Jana Büchner, Trompeter Ingolf Barth und Jens Petzl, Kantor der Evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde...