Pilzsucher starten in Geringswalde in die Hauptsaison

Unter dem Motto „Raus in die Natur, sehen, staunen, genießen“ begeben sich Pilzsammler unter fachkundiger Anleitung des Leisniger Pilzberaters Dieter Kunadt auf die Suche nach einer üppigen Mahlzeit aus dem Auenwald. Die geführte Pilzwanderung findet am 20. August statt, Treff ist 15 Uhr am König-Friedrich-August-Turm an der Heeresstraße...