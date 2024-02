Polizei geht bei Demos in Waldheim dazwischen

Zwei Versammlungen und ein Aufzug von Protestierenden verschiedener Lager kommen sich nahe.

Waldheim.

Insgesamt mehr als 200 Teilnehmer haben sich am Montag, 12. Februar, gegen 18.30 Uhr am Obermarkt in Waldheim unter „Waldheim bleibt bunt“ sowie zu einer weitere Versammlung zum Thema „Die Bunten Perlen informieren - Vernetzung gegen Rechts“ getroffen. Die Teilnehmer beider Veranstaltungen schlossen sich später zusammen, so die Polizei. Zudem starteten etwa 230 Protestierende unter „Die Ampel muss weg, Erhöhung der Maut, Abschaffung Dieselrückerstattung“ am Niedermarkt zu einem Aufzug. Polizeibeamte gingen dazwischen, als der Aufzug die andere Versammlung passierte. Etwa 100 Beamten waren im Einsatz. Gegen vier Teilnehmer der Versammlung am Obermarkt wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz erstattet. (lk)