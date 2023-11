Premiere: Plantage in Geringswalde beschert erste Ernte

In wenigen Wochen ist Weihnachten. Wer die Tage vor dem Fest stressfrei verbringen will, kann jetzt seinen Christbaum aussuchen. Eine Plantage lässt sich von der Innenstadt aus sogar zu Fuß erreichen.

Wo früher über 250 Arbeiter elektronische Baugruppen für Fernmeldetechnik herstellten, wachsen an der Hermsdorfer Straße in Geringswalde seit 2017 Weihnachtsbäume in den Himmel. Damit haben es die Geringswalder mit dieser Pflanzung mitten in der Innenstadt sehr komfortabel.