Radfahrer finden Schutz in Geringswalde

Das Asphaltband zwischen Waldheim und Rochlitz wächst. Und belebt sich stetig. Wer will, kann in Geringswalde eine Rast einlegen. Auch am Bahnwärterhäuschen geht es voran.

Mittagsstunde in Geringswalde. Wer Zeit und Muße hat, holt das Fahrrad noch einmal aus dem Keller und genießt die Herbstsonne. Und wirft in Höhe Hohlweg erstaunte Blicke auf das, was sich auf der Freifläche vor dem einstigen Bahnwärterhäuschen tut. Eine Bohrmaschine jault, Akkuschrauber sirren, und zahllose Bauteile türmen sich auf dem...