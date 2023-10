Rätselraten um Schwertransport in der Nacht in Geringswalde

Zuckendes Blaulicht erregt vor allem bei Dunkelheit bei vielen erhöhte Aufmerksamkeit. So geschehen an der Bundesstraße 175 in der Nacht zum 18. Oktober.

Was war los an der Bundesstraße 175? Wie Leserinnen und Leser unserer Zeitung berichteten, wurde in der Nacht zum 18. Oktober etwa in Höhe Spernsdorf zuckendes Blaulicht gesichtet. Gerüchte, die Feuerwehr sei unterwegs, erwiesen sich als reine Mutmaßungen. Nachweislich war keine der Feuerwehren im Umkreis alarmiert worden.