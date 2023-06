Regionalmarkt in Rochlitz: Rund 40 Händler kommen

Am ersten Samstag im Monat geht es in Rochlitz hoch her. Neben heimischen Produkten steht auch die Kultur im Vordergrund - diesmal spielt eine bekannte Band.

In Rochlitz findet am Samstag der nächste Regionalmarkt statt. Rund 40 Händler, Direktvermarkter und Gastronomen sind laut Rathausmitarbeiterin Jana Lang angemeldet. Dabei dürfen sich die Gäste erneut auf ein vielfältiges Kulturprogramm freuen. Diesmal steht die über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Band Themenwexel auf der Bühne. Zudem...