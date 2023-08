Rettungshubschrauber bei Unfall in Königsfeld im Einsatz

Zwei Personen sind bei einem Unfall in Königsfeld am Samstag verletzt worden, auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.30 Uhr. Ein 45-Jähriger fuhr in einem VW Golf auf der Hauptstraße in südliche Richtung und wollte offenbar nach links auf die B 7 (Geithainer Straße) abbiegen. Vermutlich...