Rochlitz: Geländewagenfahrer flüchtet vor Polizei

Der Mann wurde später gestellt. Wie sich herausstellte, trug das Auto falsche Kennzeichen und war nicht zugelassen.

Ein in Richtung Chemnitz fahrender Geländewagen, der augenscheinlich gequalmt habe, ist einer Streifenwagenbesatzung der Polizei in der Nacht zum Dienstag gegen 0.30 Uhr auf der B 107 an der Kreuzung Waldheimer/Mittweidaer/Chemnitzer Straße in Rochlitz aufgefallen. Als sie ihn kontrollieren wollten, habe der Fahrer Gas gegeben und sei...