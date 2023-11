Rochlitz peppt das Stadtbad auf

Die Einrichtung an der Brückenstraße ist nicht nur bei Einheimischen beliebt. Damit das so bleibt, investiert die Stadt jetzt in das Freibad.

Das Dach des Rochlitzer Stadtbads ist in die Jahre gekommen. Deshalb möchte es die Stadt erneuern lassen. Mit dem Vorhaben hatten sich bereits die Mitglieder des Bauausschusses beschäftigt. Nun ist der komplette Stadtrat an der Reihe. In der Sitzung am 7. November, die 19 Uhr im Rathaus beginnt, soll das Projekt beschlossen werden. Doch nicht... Das Dach des Rochlitzer Stadtbads ist in die Jahre gekommen. Deshalb möchte es die Stadt erneuern lassen. Mit dem Vorhaben hatten sich bereits die Mitglieder des Bauausschusses beschäftigt. Nun ist der komplette Stadtrat an der Reihe. In der Sitzung am 7. November, die 19 Uhr im Rathaus beginnt, soll das Projekt beschlossen werden. Doch nicht...