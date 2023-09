Rochlitz: Polnischer Organist spielt in der Petrikirche

Bogdan Narloch am 3. Oktober zu Gast bei 4. Rochlitzer Orgelmusik

Rochlitz.

Die 4. Rochlitzer Orgelmusik fällt auf den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Um 20 Uhr wird in der Petrikirche am Schloss der polnische Organist Bogdan Narloch spielen. Er ist Professor an der Kunstakademie in Stettin und leitet eine Orgelklasse an der Musikhochschule in Koszalin. Narloch trat bereits in ganz Europa auf, außerdem in Israel, Brasilien, Uruguay und Taiwan. Daneben hat er viele CD-Alben aufgenommen. Für seine Aktivitäten erhielt er in diesem Jahr das Kreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ verliehen von Papst Franziskus. In seinem Programm gibt es neben Bach und Reger auch Musik des Italieners Enrico Bossi sowie von polnischen Komponisten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. (ug)