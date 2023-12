Rochlitzer Kinder gestalten für eine sichere Zukunft

Projekt „Save our blue Planet“ läuft an Regenbogen-Grundschule.

In einem Projekt an der Rochlitzer Regenbogen-Grundschule wurde gefragt: „Wie könnte die Erde in der Zukunft sein?“ oder „Was kann ich tun, um die Erde besser zu machen?“ Die mehr als 60 Schüler der Klassenstufe vier haben sich mit der Zukunft beim Projekt „Save our blue Planet“ beschäftig. Sie gestalteten Collagen sowie ein Banner...