Rochlitzer Räte in Rage: Hier klafft Mittelsachsens berühmtestes „Sommerloch“

Das „Sommerloch“ steht als Synonym für eine an Ereignissen und Schlagzeilen armen Zeit. Es ist die Zeit der politischen „Hinterbänkler“ und vermeintlichen Löwen, die mediale Beachtung finden. Nicht so in Rochlitz. Hier hat der Stadtrat, der am Dienstagabend tagte, das Loch nicht nur im übertragenen Sinn als Thema gesetzt.