Sand- und Kiesabbau bei Königshain: Pläne haben sich geändert

Die Plakate zeugen seit Jahren davon: Anwohner in der Region Königshain, Altmittweida und Claußnitz wenden sich gegen den angedachten Sand- und Kiesabbau in ihrer Nähe. Doch wie steht es um die Pläne? Die Heidelberger Sand und Kies GmbH hält am Vorhaben fest, bestätigt Sprecherin Elke Schönig. Einiges in der Planung hat sich aber geändert.