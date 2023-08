Sandra Fischer aus Geringswalde: Ein Jahr Impulsgeberin und Teamplayerin im Rathaus

Es war die größte Überraschung im letzten Sommer: Sandra Fischer holte bei der Bürgermeisterwahl in Geringswalde den Sieg. Nun, nach einem Jahr im Amt, zieht die 45-Jährige Bilanz. Dabei verrät sie Marion Gründler auch, was die Arbeit in der Verwaltung mit der in der freien Wirtschaft unterscheidet.

Freie Presse: Ein Jahr im Amt liegt hinter Ihnen. Fühlen Sie sich angekommen?