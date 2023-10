Sanierung der Muldenbrücke in Lunzenau: Am Montag geht es endlich los

Der Freistaat als Bauherr hat weitere Details zum lange ersehnten Projekt bekannt gegeben.

Das Großprojekt zur Sanierung der Muldenbrücke (S 247) in Lunzenau beginnt am 23. Oktober. Das hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Dienstag offiziell mitgeteilt. Das Vorhaben beginnt mit Arbeiten zum Bau einer Behelfsbrücke, über die der Verkehr während der Brückenarbeiten fahren soll. Voraussichtlich ab Frühjahr 2024...